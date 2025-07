Appena l’aereo è decollato sono stata svegliata dal cattivo odore Chi si imbarca senza fare la doccia dovrebbe essere arrestato | i video su TikTok

Appena l’aereo 232 ha decollato, sono stata svegliata da un odore sgradevole proveniente da una passeggera che si era tolta le scarpe. La sua scelta ha scatenato una valanga di commenti sui social, accusandola di aver rovinato il viaggio a tutti. In un mondo dove i comportamenti in pubblico sono sotto scrutinio, questa vicenda ci ricorda quanto sia importante mantenere igiene e rispetto, soprattutto in spazi condivisi.

Cosa può avere fatto una donna accusata sui social di avere rovinato il viaggio a tutti gli altri passeggeri che erano in aereo con lei? Si è tolta le scarpe. Inutile fare finta di niente: a tutti è capitato, prima o poi, di vedere qualcuno che si è tolto le scarpe in aereo e a quel punto, non resta che augurarsi che l’igiene personale sia curata. Stando a una lamentela documentata addirittura da un video (nel quale però l’odore non si sente), il 29 giugno scorso in un volo Air China da Qingdao a Pechino, una donna è stata svegliare dal cattivo odore. Si era addormentata prima del decollo ma, poco dopo, la puzza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Appena l’aereo è decollato sono stata svegliata dal cattivo odore”, “Chi si imbarca senza fare la doccia dovrebbe essere arrestato”: i video su TikTok

