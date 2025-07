Tremezzina fermati con droga e coltello su un’auto rubata

Se pensavate che il weekend potesse riservare solo relax, vi sbagliate di grosso. A Tremezzina, la scoperta di un’auto rubata con a bordo droga, denaro e un coltello ha fatto scattare l’allarme: i carabinieri hanno messo fine a un'operazione criminale che mette in luce le sfide della sicurezza locale. Continua a leggere per scoprire come si è evoluta questa vicenda e quali sono gli effetti sulla comunità.

Tremezzina (Como), 6 luglio 2025 – Alla guida di un’auto rubata tre giorni fa a Tradate, sono stati fermati dai carabinieri a Tremezzina con droga, denaro contante e un coltello. Sabato nel tardo pomeriggio, la pattuglia ha fermato una Opel Astra con a bordo uno straniero e un italiano, subito risultata denunciata per furto. I militari hanno quindi approfondito il controllo, prima a carico dei due soggetti. Il conducente era un marocchino di 42 anni residente a Buccinasco, con diversi precedenti, già colpito da un ordine di allontanamento dall’Italia non eseguito, e ora nuovamente denunciato per la ricettazione dell’auto e la violazione del precedente provvedimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tremezzina, fermati con droga e coltello su un’auto rubata

