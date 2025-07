Dazi rush finale della Casa Bianca per chiudere le trattative | Progressi con l’Ue ma senza un’intesa si torna alle percentuali del Liberation Day

La Casa Bianca accelera i tempi per chiudere le trattative sui dazi con l’UE, ma senza un’intesa si torna alle percentuali di inizio aprile. Il rischio di un ritorno alle tariffe del «Liberation Day» si fa concreto, mettendo a repentaglio gli sforzi di negoziazione. La partita è ancora aperta, e il futuro commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea dipende dall’esito di queste ultime mosse diplomatiche. Resta da vedere se si troverà un accordo che eviti il ritorno alle tariffe punitive.

In assenza di accordi commerciali con i singoli Paesi coinvolti, i dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile, ossia alle percentuali annunciate in pompa magna da Donald Trump nel «Liberation Day». Lo ha assicurato il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, precisando che le tariffe scatteranno a partire dal 1° agosto. In un’intervista rilasciata alla Cnn, Bessent ha detto che gli Stati Uniti hanno seguito la strategia della «massima pressione» nei negoziati commerciali. «Saremo molto impegnati nelle prossime 72 ore: vedremo molti accordi, che saranno annunciati nel prossimo paio di giorni», dice ancora il segretario al Tesoro. 🔗 Leggi su Open.online