La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della settima puntata

Questa sera, domenica 6 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). Sevilay e Nuh cercano di fuggire insieme ma vengono fermati da Hikmet che denuncia il giovane per rapimento. Chiarito il fatto alla centrale di polizia, i due vengono rilasciati. Una volta a casa, Hikmet minaccia la figlia e la obbliga ad acconsentire alle nozze con Cihan. Samet, in lacrime, prega Cihan di sposare la ragazza per salvare il patrimonio di famiglia.