LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Hamilton si gioca l’ultimo azzardo per il podio

Benvenuti alla nostra diretta live del Gran Premio di Gran Bretagna 2025! La corsa si infiamma con emozioni a ogni curva: Hamilton tenta l’ultimo azzardo per il podio, mentre le strategie cambiano volto in un attimo. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti continui, perché ogni giro può riscrivere il risultato finale. La battaglia è aperta—chi conquisterà la vetta?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43° giro52 Pit-stop lentissimo per Hulkenberg, 4?3. Ma rientra comunque davanti a Hamilton! Sosta ai box anche per Leclerc. 42° giro52 Hamilton finisce fuori pista: l’asfalto è ancora parecchio umido in alcuni tratti. 42° giro52 Leclerc, con gomme intermedie, scavalca Hamilton. 42° giro52 AZZARDO FERRARI! Hamilton rientra e monta gomme slick soft! Sosta ai box anche per Verstappen. 42° giro52 Hamilton deve sperare nelle gomme da asciutto per sorpassare Hulkenberg. Ma i giri stanno finendo. 41° giro52 Nonostante le varie Safety Car, le due McLaren hanno oltre mezzo minuto di vantaggio sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Hamilton si gioca l’ultimo azzardo per il podio

