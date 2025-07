Turchia leone fugge da uno zoo e aggredisce un uomo | abbattuto a fucilate tra le polemiche

Un leone fuggito da uno zoo privato a Manavgat, in Turchia, ha scatenato il panico e un tragico incidente: l’animale ha attaccato un contadino, ora in condizioni critiche. Dopo ore di ricerche, il felino è stato abbattuto tra le polemiche sui social e un acceso dibattito sulla sicurezza degli zoo privati. Il caso solleva domande sulle cause della fuga e sulla gestione degli animali esotici in Italia e nel mondo. Continua a leggere per scoprire i dettagli.

