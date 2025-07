LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | trionfa Norris podio per la Sauber! 4° Hamilton Leclerc disastroso

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si è acceso di emozioni inaspettate: trionfo di Norris, podio per la Sauber e un Hamilton in difficoltà. La battaglia è stata serrata fino all’ultimo giro, regalando agli appassionati un finale mozzafiato. Scopri con noi tutti i dettagli di questa gara memorabile, tra sorprese, sorpassi e record. Non perdere neanche un attimo di questa avventura, clicca qui per aggiornare la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Doppietta McLaren. Lando Norris vince il GP di Gran Bretagna davanti a Piastri. 3° posto incredibile per la Kick Sauber con Hulkenberg. Prima top3 in carriera per il tedesco a 37 anni. 52° giro52 Norris inizia l’ultima tornata. 51° giro52 Verstappen scavalca Stroll e si prende la quinta posizione. Ma il Mondiale ormai è sempre più lontano. 51° giro52 Posizioni ormai consolidate. Leclerc si è completamente arreso dopo aver sbagliato la strategia in avvio, dove ha montato le gomme slick. 50° giro62 Hamilton a 5?9 da Hulkenberg, ma ormai è tardi per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: trionfa Norris, podio per la Sauber! 4° Hamilton, Leclerc disastroso

