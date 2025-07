Immobile Dzeko e Insigne pronti a tornare in Serie A

Il ritorno delle grandi stelle come Dzeko, Insigne, Immobile e Bernardeschi in Serie A segna un nuovo capitolo di passione e rinascita nel calcio italiano. Dopo anni all’estero, questi campioni sono pronti a rimettersi in gioco, portando talento ed esperienza nelle loro squadre d’origine. La domanda è: riusciranno a dimostrare di essere ancora protagonisti e non soltanto un ricordo del passato? La sfida è aperta, e il campionato li attende con emozioni da vivere.

Ciro Immobile e Federico Bernardeschi al Bologna, Edin Dzeko alla Fiorentina. E presto potrebbe toccare a Lorenzo Insigne. A volte ritornano, in serie A, a fine carriera dopo avere fatto tanti soldi all’estero in campionati un pò meno blasonati. Hanno voglia di rimettersi in gioco nel torneo che li ha visti protagonisti e vogliono allontanare il sospetto di poter essere considerati solo un fardello. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Immobile, Dzeko e Insigne pronti a tornare in Serie A

