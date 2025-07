Francesco Paolantoni fa ironia su Valentina e Antonio a Temptation Island | Badare a due mulini è faticoso

Francesco Paolantoni porta la sua ironia tagliente nel mondo di Temptation Island, commentando con umorismo le accuse di Valentina Riccio a Antonio Panico. La sua battuta su "badare a due mulini" ha conquistato il web, evidenziando quanto sia impegnativa una relazione parallela. Tra risate e riflessioni, questo siparietto dimostra come anche le dinamiche più complicate possano essere affrontate con un pizzico di humor. Continua a leggere per scoprire altri spunti divertenti e pungenti!

Francesco Paolantoni fa ironia sulle accuse che Valentina Riccio ha rivolto al fidanzato Antonio Panico nella prima puntata di Temptation Island. La frase che tira in ballo "il mulino" è finita virale su X e il comico l'ha commentata a modo suo: "Che pretendi? Badare a due mulini è faticoso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: francesco - paolantoni - ironia - valentina

Audiscion su Rai 2 con Francesco Paolantoni, Gigi & Ross, Elisabetta Gregoraci e cast stellare - La serata di lunedì sarà illuminata dalla partecipazione straordinaria di Francesco Paolantoni in

Francesco Paolantoni fa ironia su Valentina e Antonio a Temptation Island: Badare a due mulini è faticoso; Sinceramente Persia, Valentina sul Nove in uno show tutto suo; Valentina Persia: Ormai è ora di fare la vecchia in un film.

Francesco Paolantoni fa ironia su Valentina e Antonio a Temptation Island: “Badare a due mulini è faticoso” - Francesco Paolantoni fa ironia sulle accuse che Valentina Riccio ha rivolto al fidanzato Antonio Panico nella prima puntata di Temptation Island ... Secondo fanpage.it

Il Charleston di Valentina e Francesco Paolantoni - Sognando... Ballando con le stelle 30/05/2025 - MSN - La coppia formata da Valentina e Francesco Paolantoni si esibisce in un Charleston sulle note di "Ciao Ciao" More for You. Da msn.com