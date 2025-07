Endrick in Serie A | decisione presa l’annuncio dalla Spagna

Endrick, il promettente talento brasiliano, potrebbe lasciare il Real Madrid a causa delle poche opportunità di gioco, come annunciato dalla stampa spagnola. Con il Mondiale per Club ancora in corso, le decisioni sul futuro dei giovani si fanno attendere, ma l’Italia potrebbe rappresentare una destinazione intrigante per il suo percorso di crescita. L’affare potrebbe rivoluzionare i prossimi anni di Serie A, aggiungendo un tocco di magia sudamericana al campionato.

Il talento brasiliano continua ad essere ai margini del Real Madrid e un suo trasferimento in Italia è da tenere in considerazione. I dettagli Il Mondiale per Club per il Real Madrid continua e questo porta a rinviare un po’ le decisioni sul futuro dei giocatori. Fra i possibili partenti c’è anche Endrick. Il brasiliano, nonostante sia uno dei talenti più importanti a livello mondiale, non ha mai trovato lo spazio sperato e una sua partenza nel corso del calciomercato estivo non è da escludere. Per lui si è parlato anche della possibilità di un approdo in Serie A ed ora ci ci sono degli aggiornamenti importanti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Endrick in Serie A: decisione presa, l’annuncio dalla Spagna

