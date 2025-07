Al Mondiale per club crollano i prezzi dei biglietti | Chelsea-Fluminense costava 473 dollari oggi solo 13,40

A poche ore dalla semifinale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e Fluminense, i prezzi dei biglietti hanno subito un calo sorprendente: da oltre 473 dollari a soli 13,40 dollari, dando un'opportunità incredibile ai tifosi di vivere l’evento dal vivo. Questa mossa della Fifa mira a riempire gli stadi e a rendere il calcio accessibile a tutti, dimostrando che grandi emozioni possono essere a portata di mano.

I prezzi dei biglietti per la semifinale del Mondiale per Club FIFA tra Chelsea e Fluminense, in programma martedì pomeriggio al MetLife Stadium, hanno subito un crollo impressionante. Oggi (sabato), il costo d’ingresso è sceso a soli $13,40 (circa 11 euro), rispetto ai $473,90 (circa 401 euro) di meno di 72 ore prima. Questo drastico calo rappresenta l’ultima mossa della Fifa per incrementare le presenze agli stadi, in un tentativo di dimostrare la validità della prima Coppa del Mondo per Club allargata a fronte di future edizioni e per attrarre club, emittenti e sponsor. Al Mondiale per club crollano i prezzi dei biglietti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Al Mondiale per club crollano i prezzi dei biglietti: Chelsea-Fluminense costava 473 dollari, oggi solo 13,40

