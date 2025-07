LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | impressionante rimonta di Hamilton! Piastri penalizzato

Se sei appassionato di Formula 1, non puoi perderti gli aggiornamenti in tempo reale del Gran Premio di Gran Bretagna 2025! Tra emozionanti sorpassi, strategie astute e una rimonta eccezionale di Hamilton, questa gara si sta rivelando un vero spettacolo. Mentre Piastri affronta le sfide delle penalità , i piloti si sfidano con grinta e determinazione. Clicca qui per seguire ogni istante e vivere l’adrenalina di questa corsa incredibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34° giro52 Arriva Hamilton: solo 1?7 da Hulkenberg, che è in bagarre con Stroll. 33° giro52 Per la cronaca: in queste condizioni ibride la McLaren sta girando 2 SECONDI AL GIRO più veloce di tutti. 33° giro52 Anche Piastri sembra essersi intristito dopo la penalità . Norris si è portato a 2?4. Ma l’australiano ha la zavorra di 10? da scontare. 33° giro52 Hulkenberg sta per attaccare Stroll. 32° giro52 Hamilton a 3?7 da Hulkenberg. 32° giro52 La pista si sta asciugando. 31° giro52 Hulkenberg ha ripreso Stroll: è bagarre per il terzo posto. 31° giro52 Dopo aver sbagliato l’azzardo delle gomme slick in avvio, Leclerc si è intristito e ha disputato una gara anonima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: impressionante rimonta di Hamilton! Piastri penalizzato

In questa notizia si parla di: diretta - hamilton - piastri - gran

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Hamilton cresce, Piastri e Norris precedono Russell - Segui in diretta il GP dell'Emilia Romagna 2025, dove la battaglia continua in pista! Hamilton avanza, mentre Piastri e Norris si posizionano davanti a Russell.

LIVE #F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la #Ferrari lavora in ottica qualifiche -#BritishGP #Leclerc #Hamilton #Verstappen #Russell #Antonelli #Norris #Piastri #Vasseur #Alonso Vai su X

Seguite con noi il dodicesimo round del Mondiale di Formula 1 2025: in diretta il commento delle qualifiche del GP Gran Bretagna, sul circuito di... Vai su Facebook

F1 GP Silverstone, la gara in diretta LIVE: la pioggia crea il caos, penalità per Piastri, disastro Verstappen, Stroll sul podio, Ferrari arranca; GP Silverstone, diretta: Hamilton il più veloce in pista dopo le McLaren, con la pioggia è scatenato; La rabbia di Leclerc dopo l'errore nelle qualifiche: «Faccio schifo».

GP Silverstone, diretta: gran botto di Hadjar, rientra la safety-car. Piastri leader su Verstappen e Norris - Siamo soltanto al 21° giro di 52 e sono già accadute tantissime cose Antonelli rientra ai box per un nuovo cambio gomme e per far controllare ... Come scrive msn.com

F1 GP Silverstone diretta live: Piastri passa Verstappen, Hamilton quarto, Leclerc azzardo non paga - Il racconto in diretta del GP d'Inghilterra, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si legge su sport.virgilio.it