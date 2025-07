Lumezzane perde il controllo dell’auto e investe quattro persone fuori dal cimitero

Un pomeriggio di lutto e apprensione a Lumezzane, dove un tragico incidente ha scosso la comunità. Mentre quattro persone si intrattenevano pacificamente fuori dal cimitero, un giovane neopatentato ha perso il controllo dell’auto, travolgendo i presenti. La scena, che avrebbe dovuto essere un momento di ricordo e commozione, si è trasformata in una tragedia improvvisa, lasciando tutti senza parole e con molte domande.

Lumezzane, 6 luglio 2025 – Grave incidente nel pomeriggio a Lumezzane, all’esterno del cimitero, dove due pensionati, un militare in carriera in visita nella città d’origine e un’altra persona stavano chiacchierando dopo avere fatto visita ai loro cari. Il gruppetto era sereno e chiacchierava in una zona vietata alle auto quando è stato travolto da una vettura. Il conducente, un giovane neopatentato - come indicato dalla lettera “P” applicata sul lunotto –, stava percorrendo via San Francesco: una strada in salita perpendicolare a via Massimo D’Azeglio, quando ha perso il controllo della vettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it