DaziBessent | progressi negoziati con Ue

Gli sviluppi nelle trattative tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno finalmente prendendo forma, con progressi significativi annunciati dal Segretario al Tesoro americano Bessent. Dopo un avvio lento, le negoziazioni sembrano intensificarsi, promettendo accordi cruciali nelle prossime 72 ore. Tuttavia, l’ombra di un ritorno ai dazi del 2 aprile resta sul tavolo, puntando a un crescendo di tensione commerciale che potrebbe influenzare il mondo intero.

17.05 Le trattative con l'Ue "procedono". Dopo un avvio lento dei negoziati,"ci sono stati progressi". Lo afferma il Segretario al Tesoro americano Bessent,in un'intervista a Cnn."Saremo molti impegnati nelle prossime 72 ore: vedremo molti accordi", annuncia. I dazi americani torneranno ai livelli del 2 aprile se non ci sarĂ un accordo commerciale. Le tariffe scatteranno il primo agosto, aggiunge Bessent in merito alle lettere annunciate da Trump e indirizzate a 12 partner commerciali che dovrebbero partire domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

