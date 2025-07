Imma Tataranni 2 replica | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Stasera su Rai 1 torna in replica Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, con la sua coinvolgente seconda puntata prevista per domenica 6 luglio 2025 alle ore 21:25. La serie, amatissima per il suo mix di mistero e approfondimenti umani, vede ancora una volta Vanessa Scalera nei panni della determinata magistrato, protagonista di trame avvincenti tratte dai libri di Mariolina Venezia. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e i dettagli del cast!

. Questa sera, domenica 6 luglio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 torna in replica la seconda puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction record d’ascolti con protagonista Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. È la sera di Halloween. Pietro porta Imma a vedere il luogo dove vuole aprire il locale jazz, quando all’improvviso due colpi di pistola rimbombano nell’aria, e poco dopo i due si imbattono in una donna vestita come Crudelia De Mon che spunta correndo dietro un vicolo in Via del riscatto, vicino a Palazzo Sinagra. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Imma Tataranni 2 (replica): le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

