Caterina Murino incinta a 47 anni | Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina

Alla mia età, la natura aveva bisogno di una mano dalla medicina,” ha confidato Caterina Murino, incinta a 47 anni. Un dono dal cielo che, dopo un percorso difficile e affidandosi alla scienza, le ha regalato il sogno della maternità. Con sette mesi alle spalle e il lieto evento previsto per fine estate, l’attrice italiana si prepara a vivere un’emozione unica, dimostrando che i miracoli possono accadere a ogni età.

Un dono dal cielo. Così Caterina Murino ha definito la sua prima gravidanza: a 47 anni assaporerà finalmente le gioie della maternità. L’attrice italiana, famosa per il ruolo di Bond Girl in Casino Royale e amatissima in Francia, ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. Già incinta di sette mesi, il parto è prevista per la fine dell’estate. Ma diventare madre non è stato un percorso semplice: “Alla mia età, la natura aveva bisogno di una spinta medica”, ha ammesso senza mezzi termini la diretta interessata. Caterina Murino incinta grazie alla fecondazione in vitro. Un miracolo dovuto alla scienza quello di Caterina Murino. 🔗 Leggi su Dilei.it