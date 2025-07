Scontro nel sottopassaggio a Rovello | i vigili del fuoco tagliano le auto per estrarre i feriti dalle lamiere

Un brutto incidente nel sottopassaggio di Rovello Porro ha richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco, che hanno dovuto tagliare le auto con le cesoie per estrarre i feriti dalle lamiere. Tre persone sono rimaste gravemente ferite e trasportate in ospedale. La scena drammatica e il lavoro tempestivo dei soccorritori sottolineano l'importanza della sicurezza stradale e dell'attenzione alla guida. Resta da capire cosa abbia scatenato questo scontro frontale.

Rovello Porro, 6 luglio 2025 – Per liberare i feriti dalle lamiere, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con le cesoie, tranciando i veicoli. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel sottopassaggio della provinciale, corrispondente al tratto di via Dante, a Rovello Porro. Nello scontro, a una prima valutazione frontale tra due auto, sono rimaste ferite tre persone, trasportate in ospedale con ferite serie: un uomo di 70 anni e una donna di 66, e una terza persona non ancora identificate. Prima di riuscire ad affidare i feriti al personale sanitario, i vigili del fuoco, intervenuti con squadre provenienti da Lomazzo, Como e Appiano Gentile, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori con catene, e tagliare le portiere e il parabrezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro nel sottopassaggio a Rovello: i vigili del fuoco tagliano le auto per estrarre i feriti dalle lamiere

