Nico Gonzalez Juve è lui la pedina che potrebbe essere sacrificata sul mercato! Può permettere a quei due giocatori di vestire la casacca bianconera La strategia della Vecchia Signora

Nico Gonzalez potrebbe essere il sacrificio che permette alla Juventus di realizzare due ambizioni di mercato: rafforzarsi a centrocampo e in attacco. La strategia bianconera, già al centro delle discussioni, potrebbe prevedere una cessione importante per fare spazio ai nuovi acquisti desiderati. La domanda ora è: chi rischia seriamente di lasciare la Vecchia Signora nel corso di questa sessione di trasferimenti? La risposta si svelerà nelle prossime settimane.

Nico Gonzalez Juve, i bianconeri possono sacrificare l'argentino per concretizzare quel sogno di calciomercato: come intende muoversi la società. Gianni Balzarini accende il calciomercato Juve anche in uscita. Il giornalista, in forza a Mediaset, evidenzia la concretizzazione di possibile cessione attraverso un video sul proprio canale You Tube. Chi rischi seriamente di lasciare la Vecchia Signora nel corso di questa estate è Nico Gonzalez. Il sacrificio dell'argentino potrebbe essere fatto in funzione di due "ingressi": quello di Francisco Conceicao e Jadon Sancho. I due possono giocare insieme nella Juve nel corso della prossima annata.

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

«Yildiz è il punto fermo della Juve, su di lui non si discute. » Al di là del giovane turco, tutto il reparto offensivo bianconero è in piena evoluzione. L’arrivo di Jonathan David rappresenta solo la prima mossa concreta: a parte Yildiz, nessun altro attaccante può s Vai su Facebook

Nico Gonzalez, la Juventus valuta l'addio: può fare spazio alla coppia Sancho-Conceicao; Nico Gonzalez sempre più lontano da Firenze; Nico Gonzalez certezza della Juventus di Motta: titolarissimo dopo l'infortunio.

Nico Gonzalez, la Juventus valuta l'addio: può fare spazio alla coppia Sancho-Conceicao - Eppure non è mai stato così in bilico alla Juventus, dove sono in corso profonde riflessioni su tanti. Come scrive ilbianconero.com

Nico Gonzalez, una stagione flop ed è già sul mercato: quanto visto alla Fiorentina era un'illusione? - Nico Gonzalez sembrava potesse essere ciò che la Juventus in quel momento stava cercando. Riporta ilbianconero.com