Nel bar scoppia una rissa | quattro persone denunciate nel Casertano

Una tranquilla serata in un bar di Pietramelara si trasforma in un caos violento, lasciando dietro di sé quattro persone denunciate nel Casertano. La dinamica dell’incidente ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno condotto approfondite indagini per ricostruire i fatti. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono le conseguenze di questa brutta vicenda, perché la sicurezza e il rispetto devono sempre prevalere. Continua a leggere.

La rissa si è verificata nella serata di ieri in un bar a Pietramelara, nella provincia di Caserta. I carabinieri, dopo le indagini, hanno identificato e denunciato i 4 partecipanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rissa - scoppia - quattro - persone

