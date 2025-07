Hamas | Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele | In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi

In un contesto di tensioni crescenti, le operazioni militari israeliane e le parole dei leader riflettono un'area in continua evoluzione, dove la pace sembra ancora lontana. La complessità del conflitto si intreccia con accuse dure e richieste di tregua, lasciando il mondo a domandarsi quale sarà il passo successivo. In questo scenario frammentato, il desiderio di stabilità appare più urgente che mai, ma il cammino verso una soluzione duratura resta incerto.

Media: "Hamas utilizza gli stupri come arma di guerra". I fondamentalisti palestinesi dicono "sì" alla proposta di tregua, ma Netanyahu definisce "inaccettabili" le richieste. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele" | In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi

In questa notizia si parla di: hamas - uccideremo - membri - milizie

Hamas: “L’ostaggio Zangauker è in una località assediata dall’Idf. Se provate a liberarlo, lo uccideremo. Colpa vostra” - In un contesto di tensione e violenza, la sorte di Matan Zangauker, il giovane rapito da Hamas durante le recenti stragi, si fa sempre più incerta.

Gaza, Hamas: uccideremo membri milizie filo-israeliane #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #6luglio Vai su X

«Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto "Leader Supremo". È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro. Non lo elimineremo (non lo uccideremo!), almeno non per ora. Ma non vogliamo che i missili vengano lanciati contro i civili o i soldati americani. Vai su Facebook

In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi.

Hamas: "Uccideremo i membri delle milizie che lottano per Israele" | In Cisgiordania i bulldozer israeliani spianano i campi profughi - Hamas e Jihad Islamica hanno annunciato l'intenzione di uccidere i membri della milizia Abu Shabab, che opererebbe nella Striscia di Gaza con il sos ... msn.com scrive

GUERRA ISRAELE-GAZA, SALTA ACCORDO OSTAGGI/ Netanyahu: “uccideremo leader Hamas”. Minacce Houthi all'Italia - IlSussidiario.net - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas: mentre arriva la fumata nera sulla tregua per gli ostaggi, il leader degli Houthi minaccia l'Italia. Da ilsussidiario.net