Appassionati di calcio femminile, preparatevi a vivere un match intenso e ricco di emozioni! Allo Stadion Wankdorf di Berna, si sfidano Svizzera e Islanda nelle European Women’s Championship 2025. Scopri orario, dove seguire il match e le probabili formazioni per non perderti nemmeno un istante di questa vibrante sfida europea. Ecco tutto quello che devi sapere per tifare con entusiasmo!

Allo Stadion Wankdorf va in scena la sfida tra Svizzera-Islanda femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match Allo Stadion Wankdorf di Berna, in Svizzera, andrà in scena una delle sfide più interessanti della seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Svizzera-Islanda femminile. Le probabili formazioni SVIZZERA (3-5-2): Herzog; Calligaris, Stierli, Buhler; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Svizzera-Islanda femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

