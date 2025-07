Neuer attacca Donnarumma per l’infortunio di Musiala | Ha sbagliato non doveva uscire così

L'infortunio di Musiala durante il match tra PSG e Bayern Monaco ha scosso l'intero mondo calcistico, lasciando tutti con il fiato sospeso. Tuttavia, le polemiche si infiammano con Neuer che attacca duramente Donnarumma, accusandolo di aver sbagliato la scelta di uscire. Ma è davvero così? Analizziamo i fatti e le implicazioni di questa controversia che rischia di dividere ancora di più gli appassionati.

I quarti di finale del Mondiale per club nella sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sono conclusi con un risultato di 2 a 0 per i parigini. Ma a scuotere profondamente l’ambiente calcistico è stato il grave infortunio subito da Jamal Musiala, costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro durissimo con il portiere del Psg e dell’Italia Gigio Donnarumma. In una nota ufficiale, il club tedesco ha confermato che l’attaccante ha riportato una frattura del perone in seguito alla lussazione della caviglia. Il 22enne è rientrato a Monaco domenica mattina da Orlando e sarà operato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Open.online

