Ascensore guasto crematorio in tilt ma la Multiservizi funziona… solo col Pos!

Nel cuore del cimitero monumentale di Arezzo, il silenzio e il rispetto si scontrano con disagi e proteste silenziose. L’ascensore rotto da oltre un anno, il crematorio in panne, e la Multiservizi che funziona solo con il POS: una situazione che mette alla prova pazienza e dignità di chi cerca un momento di raccoglimento. È ora di chiedere risposte concrete, perché il rispetto verso i defunti merita soluzioni reali e tempestive.

Arezzo – Il cimitero monumentale: luogo di silenzio, raccoglimento. e bestemmie silenziose, soprattutto quando si arriva e si scopre che l’ ascensore è ancora rotto, il crematorio in panne, e la Multiservizi in perfetta salute solo quando c’è da riscuotere! Il famoso ascensore, quello all’ingresso principale, è KO da oltre un anno, ma nessuno si prende la briga di farlo ripartire. Cartelli, promesse, “pezzi di ricambio in arrivo” e intanto gli anziani devono scalare l’Everest per arrivare alla parte alta del camposanto. Mancano solo le bombole d’ossigeno e una guida sherpa. Il crematorio? Pure quello s’è arreso. 🔗 Leggi su Lortica.it