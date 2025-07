Emmanuel Macron il presidente della Francia rende omaggio a Dragon Ball

Durante la Japan Expo in Francia, Emmanuel Macron ha sorpreso tutti rendendo omaggio all’iconico universo di Dragon Ball. Con entusiasmo e spirito giovanile, il presidente ha condiviso momenti speciali con i fan, eseguendo una Kamehameha e mostrando opere originali di Akira Toriyama. Un gesto che ha unito politica e cultura pop, dimostrando come il mondo dei manga possa avvicinare anche le più alte cariche istituzionali. La passione per Dragon Ball si rivela un ponte tra generazioni e culture diverse.

Al Japan Expo di quest'anno, che si è svolto in Francia, Macron non solo ha fatto la sua apparizione, ma ha anche reso omaggio a modo suo a Dragon Ball e il personaggio di Goku. Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio ad Akira Toriyama e al mondo di Dragon Ball partecipando alla Japan Expo. In un gesto tanto simbolico quanto appassionato, Macron ha eseguito una Kamehameha con i fan e ha condiviso alcune sue opere originali preferite, ricordando l'impatto profondo del manga sulla cultura globale. Emmanuel Macron e una Kamehameha presidenziale Che Emmanuel Macron fosse un amante dichiarato della cultura pop giapponese, non è certo una novità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Emmanuel Macron, il presidente della Francia, rende omaggio a Dragon Ball

In questa notizia si parla di: macron - emmanuel - omaggio - dragon

Il difficile discorso sulla guerra di Emmanuel Macron - Nel contesto di una geopolitica intricata, Emmanuel Macron affronta il delicato tema della guerra, bilanciando solidarietà a Kiev e gli interessi della sicurezza nazionale.

Emmanuel Macron, il presidente della Francia, rende omaggio a Dragon Ball; Il presidente francese Emmanuel Macron rende omaggio a Dragon Ball Z; Il presidente francese Macron ha ricordato Akira Toriyama.

Emmanuel Macron, il presidente della Francia, rende omaggio a Dragon Ball - Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso omaggio ad Akira Toriyama e al mondo di Dragon Ball partecipando alla Japan Expo. Secondo msn.com

Il presidente francese Emmanuel Macron rende omaggio a Dragon Ball Z - Il presidente francese partecipa alla Japan Expo 2025 e rende omaggio a Dragon Ball con un gesto simbolico dedicato ad Akira Toriyama. Da anime.everyeye.it