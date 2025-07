Meteo allerta supercelle su mezza Italia | Sistemi temporaleschi alti fino a 12 km Bomba d' acqua a Firenze temporali a Milano

Preparatevi a un’ondata di maltempo che sta per travolgere l’Italia settentrionale: allerta supercelle, sistemi temporaleschi potenti fino a 12 km di altezza, bombe d’acqua a Firenze e intensi temporali a Milano. Un fronte di grande instabilità proveniente dal Nord Europa si abbatte sul nostro Paese, promettendo temporali intensi e possibili fenomeni estremi. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni per affrontare questa fase critica.

Meteo, in arrivo sull'Italia - in particolare sulle regione settentrionali - un fronte di grande instabilità in discesa dal Nord Europa che destabilizzerà l'atmosfera.

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

