Tra ‘guerra fredda’ e ordine segreto il nuovo noir di Gigi Paoli

Tra gli echi della Guerra Fredda e il mistero dell’ordine segreto, Gigi Paoli torna con un noir avvincente. Firenze, 6 luglio 2025 – Un intricato gioco di inganni e rivelazioni si dipana nel nuovo thriller “L’ordine del Drago”, in uscita il 9 luglio per Giunti Editore. Al centro, il neuroscienziato Pietro Montecchi, chiamato a svelare un omicidio che rischia di scuotere le fondamenta di un passato nascosto. Scopri come il passato e il presente si intrecciano in un racconto mozzafiato.

Firenze, 6 luglio 2025 – La guerra fredda fu un gioco di specchi, non tutto è com'è stato raccontato e i postumi, rinnovati, della fase dei blocchi Est-Ovest fanno da sfondo a un grande ritorno di Gigi Paoli con un nuovo thriller ("L'ordine del Drago", Giunti Editore, in uscita il 9 luglio) affidato al neuroscienziato Pietro Montecchi chiamato a risolvere l'omicidio di un amico importante, il direttore della Città della Scienza di Trieste, fulcro di ricerche avanzatissime e molto spiate. L'assassinio avviene dopo l'arrivo di una nave dalla Cina che sbarca 8.000 container e un misterioso passeggero a bordo.

Montecchi tra Guerra Fredda e Ordine segreto nel noir di Paoli; L’ordine del drago destabilizza Trieste nel gioco di specchi della Guerra Fredda.

