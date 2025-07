Calciomercato Juventus il Brasile mette ancora una volta i bianconeri contro la Roma! Non c’è solo Wesley nel mirino | nel Flamengo c’è un altro giocatore che interessa! Di chi si tratta

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora una volta, con il Brasile protagonista e la sfida tra bianconeri e Roma che si fa sempre più intensa. Dopo Wesley, un altro talento del Flamengo cattura l’attenzione dei grandi club italiani. Ma di chi si tratta? Scopriamo insieme il nome del giocatore che potrebbe scuotere il mercato e cambiare gli equilibri in Serie A.

Calciomercato Juventus, è sfida all’ultimo sangue tra i bianconeri e la Roma: interessa un altro calciatore del Flamengo! Chi è. La Roma è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo, e uno dei nomi più caldi è quello di Jhon Lucumi del Bologna, che piace molto al tecnico Gian Piero Gasperini. Tuttavia, la trattativa con i rossoblù non sta decollando. Il Bologna, infatti, ha fissato nel contratto del giocatore una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, che vale fino al 10 luglio e che non intende abbassarla. Questo ha costretto la Roma a guardarsi intorno per valutare altre opzioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, il Brasile mette ancora una volta i bianconeri contro la Roma! Non c’è solo Wesley nel mirino: nel Flamengo c’è un altro giocatore che interessa! Di chi si tratta

In questa notizia si parla di: roma - juventus - bianconeri - calciomercato

