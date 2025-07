Scarpinata delle Fornaci c’è l’undicesima edizione

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Pistoia! L’11ª edizione della Scarpinata delle Fornaci promette emozioni, sport e solidarietà, tornando a riunire appassionati e famiglie nel suggestivo quartiere. Promossa dall'ASD Silvano Fedi e sostenuta dal Comitato Uisp, questa tradizione si rinnova per celebrare il movimento e il senso di comunità. Quest’anno la manifestazione torna ad essere gara competitiva sulla distanza di…

Pistoia, 6 luglio 2025 – Torna con entusiasmo l'11ª edizione della Scarpinata delle Fornaci, appuntamento podistico ormai consolidato nel panorama pistoiese, promosso dalla ASD Silvano Fedi sotto l'egida del Comitato Uisp di Pistoia. Il ritrovo è fissato alle ore 18 presso il Circolo delle Fornaci, realtà storica e punto di riferimento sociale per l'intero quartiere. Quest'anno la manifestazione torna ad essere gara competitiva sulla distanza di 10 km, affiancata da una ludico-motoria di 4,5 km aperta a tutti. Il percorso attraversa le vie della periferia cittadina, in un clima che unisce l'agonismo al piacere di stare insieme.

