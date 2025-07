Cosa succede davvero se si apre il portellone di emergenza durante un volo? Lo spiegano due piloti e la risposta è semplice

Se pensate che aprire il portellone di emergenza in volo sia un’azione semplice, ripensateci. Due piloti esperti ci spiegano cosa accade realmente e perché, in situazioni di emergenza, mantenere la calma e rispettare le procedure è fondamentale. Ma cosa succede nel dettaglio? La risposta 232 è sorprendente e dimostra quanto sia complesso e pericoloso intervenire su questi sistemi durante il volo.

Avete presente i portelloni di emergenza di un aereo? Come tutti coloro che hanno volato almeno una volta nella vita sanno, si trovano in punti precisi della cabina e servono per facilitare l’uscita dei passeggeri dal velivolo, in casi estremi. Ma cosa accadrebbe se invece si aprissero durante il volo? Stando al Daily Mail ci sono stati dei casi in cui a tentare di aprirli (tentare eh) sono stati passeggeri o assistenti di volo e così il tabloid britannico ha sentito alcuni ex piloti. Chiariamo subito una cosa: se qualcuno li ha aperti, lo ha fatto quando l’aereo era ancora a terra. Spiega l’ex pilota di Dan Bubb che quando il velivolo è a terra e quindi non pressutizzato, la porta si apre con facilità e si attiva lo scivolo automatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it