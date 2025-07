LIVE Errani Vavassori-Withrow Khromacheva 6-3 6-66-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | si riparte dal TIE-BREAK del 2° set

Il grande tennis di Wimbledon 2025 è nel vivo, con emozioni che tengono il pubblico col fiato sospeso. Tra scambi intensi e miracoli in campo, ogni punto conta, e la tensione cresce a ogni battuta. La battaglia tra Errani, Vavassori, Withrow e Khromacheva si infiamma, regalando un match ricco di suspense. Rimanete con noi: si riparte dal tie-break del 2176° set, perché questa sfida sta per entrare nel suo momento decisivo.

7-6 Si era mosso molto prima Withrow ma Vavassori non l'ha visto. Serve Sara! Risponde Withrow. Seconda! Servono le donne, ora la russa poi l'azzurra. 6-6 IL MIRACOLO DI SARA! Sembrava aver alzato l'ennesimo lob corto ma Withrow non ha chiuso e l'azzurra si è superata in difesa. L'errore pesantissimo di dritto di Khromacheva poi! 5-6 Tredicesimo ace di Vavassori, purtroppo pesa il punto di prima. Serve la russa! 4-6 E purtroppo si toccano le racchette degli azzurri e la volèe è in rete. Dai, servirà Khromacheva poi. Niente prima su Withrow 4-5 LO HA FATTO! Di rovescio! Si autocolpisce in testa Khromacheva senza bloccare il polso sulla volèe! SERVE DUE VOLTE L'AZZURRO! SECONDA 3-5 Bravi gli azzurri, non chiude a rete Khromacheva e siamo vivi! Abbiamo una ultima possibilità: risponde VAVASSORI! Oggi non l'ha praticamente mai fatto.