Andrea Cavallari condannato per la strage di Corinaldo | scompare dopo la laurea

Andrea Cavallari, condannato per la tragedia di Corinaldo, aveva ottenuto un permesso premio per laurearsi, ma ora è scomparso nel nulla. La sua fuga desta stupore e inquietudine: dove si nasconde il giovane condannato? Le autorità sono in allerta, mentre si cercano risposte a un caso che scuote l’opinione pubblica. La vicenda di Cavallari rimane avvolta nel mistero, con tante domande senza risposta.

Era uscito dal carcere per laurearsi: ora Andrea Cavallari è irreperibile. Andrea Cavallari, 26 anni, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), non è più rientrato in carcere dopo un permesso premio concesso per discutere la tesi di laurea. Il 3 luglio, Cavallari è uscito dal carcere della Dozza di Bologna per presentarsi alla discussione della tesi di laurea triennale in Scienze Giuridiche presso l’Università di Bologna. Era accompagnato solo dai familiari, senza scorta della polizia penitenziaria. Dopo la proclamazione è rimasto da solo con la fidanzata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo: scompare dopo la laurea

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

