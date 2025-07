Trump ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas

In un gesto di solidarietà e tempestività, Donald Trump ha firmato la dichiarazione di disastro per il Texas, portando risorse essenziali alle famiglie colpite. La sua azione mira a sostenere i soccorritori e alleviare le sofferenze di chi si trova al centro di questa tragedia inimmaginabile. In momenti come questi, la collaborazione e la rapidità sono fondamentali per ricostruire speranza e riprendere il cammino.

"Ho appena firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la famiglie colpite stanno attraversano una " tragedia inimmaginabile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas

In questa notizia si parla di: trump - firmato - dichiarazione - disastro

Draghi contro Trump: "Con i dazi siamo arrivati al punto di rottura" | Il presidente americano vola in Qatar: "Firmato un accordo commerciale da 200 miliardi" - Il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina si intensifica, con i dazi che portano a un punto di rottura.

Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas; Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas; Alluvione in Texas: 51 morti e 20 dispersi. «Nessun sistema di allerta». Trump: ho firmato dichiarazione di disastro.

Trump, ho firmato dichiarazione di disastro per il Texas - "Ho appena firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, in Texas, per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno". Lo riporta ansa.it

Trump dà la colpa del disastro aereo di Washington ai disabili (e torna indietro di 35 anni). La rabbia delle associazioni: «Come se ci avesse dato un ... - Corriere della Sera - Durante la conferenza stampa tenuta giovedì a Washington, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attribuito le responsabilità del disastro aereo che ha causato la morte di 67 persone ... Come scrive corriere.it