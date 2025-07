Giuseppe Crippa e la Technoprobe | dall’idea nel garage di casa alla quotazione in Borsa

Da un'idea nata nel garage di casa a una multinazionale quotata in Borsa: questa è la straordinaria storia di Giuseppe Crippa e della Technoprobe. Un viaggio imprenditoriale che incarna il coraggio, l'innovazione e la passione di un uomo che ha rivoluzionato il mondo della tecnologia. Oggi, in tutto il mondo, colleghi e amici si fermano per onorare la sua memoria e il suo incredibile lascito. La sua storia continuerà a ispirare le generazioni future.

Merate (Lecco), 6 luglio 2025 – Nell'headquarter della Technoprobe di Cernusco Lombardone, come in tutte le altre sedi in Italia, in Europa, in Asia e negli Stati uniti, oggi non si lavora. E nemmeno domani. I 3mila dipendenti in tutto il mondo, i collaboratori, i clienti, oggi e domani si fermano per rendere omaggio a Giuseppe Crippa, il visionario fondatore scomparso nella notte all'età di 90 anni compiuto a maggio. Il ricordo. La vita. La filantropia. L'omaggio. Il ricordo. “Ci fermiamo per celebrarlo e ricordarlo – annunciano dalla casa madre del colosso della microelettronica di precisione – Lo ricordiamo con immensa gratitudine e affetto, consapevoli che senza la sua visione, la sua passione e la sua umanità, Technoprobe non sarebbe ciò che è”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giuseppe Crippa e la Technoprobe: dall’idea nel garage di casa alla quotazione in Borsa

