Asllani futuro in bilico! L’Inter valuta con attenzione e aspetta

Il futuro di Kristjan Asllani in casa Inter è ancora incerto, con il club che valuta attentamente la sua permanenza o possibile cessione. Dopo un Mondiale per Club deludente e prestazioni sottotono, l’albanese potrebbe salutare Milano in questa finestra di mercato. L’Inter, infatti, non è soddisfatta delle sue recenti prestazioni e si riserva ogni decisione nel modo più strategico. La cosa certa è che, ora più che mai, il suo cammino è in bilico.

L’Inter valuta con attenzione il futuro di Asllani. Il centrocampista albanese, ormai da tempo relegato a panchinaro, potrebbe salutare in questa sessione di mercato. FUTURO – Il Mondiale per Club doveva rappresentare un’occasione di rilancio per Kristjan Asllani, ma il centrocampista albanese non è riuscito a lasciare il segno. Prestazioni opache, pochi lampi e una presenza in campo che non ha convinto appieno lo staff tecnico dell’ Inter. Il classe 2002, arrivato a Milano con grandi aspettative, continua a faticare nel ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno della rosa nerazzurra. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani, futuro in bilico! L’Inter valuta con attenzione e aspetta

Quando hai la responsabilità di Lautaro poi, bisogna fare ancora più attenzione alla comunicazione. Purtroppo nel calcio di oggi c'è questa necessità di comunicare per forza attraverso i media o i social. Tante cose bisognerebbe cercare di tenerle dentro le q

