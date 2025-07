Khachanov risponde ma cade una pallina dagli spalti

Durante il match tra Khachanov e Majchrzak a Wimbledon, un episodio inatteso ha interrotto il gioco: una pallina cade dagli spalti mentre Karen si prepara a rispondere al servizio. Un momento che ha aggiunto un tocco di sorpresa e leggerezza a una partita già emozionante, dimostrando come anche gli imprevisti possano rendere il tennis ancora più avvincente. È l’imprevedibilità di questo sport, pronta a sorprendere sia atleti che spettatori.

A Wimbledon piovono palline. Karen Khachanov, nel match vinco contro Kamil Majchrzak, era pronto a rispondere al servizio del suo avversario, ma una pallina cade dagli spalti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Khachanov risponde ma cade una pallina dagli spalti

