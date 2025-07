Morte Ramy il ministro Piantedosi | Assistenza legale per i carabinieri indagati

Un nuovo capitolo si apre nel drammatico caso di Ramy, il giovane egiziano deceduto a Milano durante un inseguimento. Il ministro Piantedosi ha annunciato che l’assistenza legale dello Stato sarà garantita anche ai carabinieri coinvolti, suscitando reazioni e interrogativi sulla gestione di questa tragica vicenda. La vicenda solleva importanti questioni di giustizia e responsabilità , lasciando il pubblico in attesa di chiarimenti e sviluppi futuri.

Lo ha confermato, durante il suo intervento al 'Forum in Masseria' a Manduria, in provincia di Taranto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "L'assistenza legale dello Stato sarà applicata anche per i carabinieri coinvolti nella vicenda dell'inseguimento di Ramy". Le indagini sulla morte del 19enne egiziano, che ha perso la vita a Milano mentre, a bordo di uno scooter guidato dall'amico Fares Elgamy, stava fuggendo all'alt, sono state chiuse. E il carabiniere che era alla guida della gazzella più vicina ai figgitivi, rimasta poi coinvolta nell'incidente, andrà a processo per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Morte Ramy, il ministro Piantedosi: "Assistenza legale per i carabinieri indagati"

