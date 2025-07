La memoria dell’acqua

Nell’epoca in cui viviamo, la nostra esistenza è costellata di attese e sospensioni, momenti in cui il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio a riflessioni e ricordi. La "memoria dell’acqua" diventa così simbolo delle esperienze silenziose e profonde che ci accompagnano nel viaggio della vita. Scopri come questa immagine possa illuminare il nostro cammino e riscoprire il significato nascosto delle attese quotidiane.

( 17-08-19 L.63341 PROPRIETA’ INTELLETTIVA RISERVATA) di Vincenzo Calafiore 5 Luglio 2025 Udine Nel nostro “ tempo” detto anche -vita – o vissuto, ci sono quotidianamente situazioni di attesa, di qualsiasi genere, durante le quali è come se le esistenze singole rimanessero sospese, i n vista di qualcuno, o di qualcosa; solitamente di un evento o di un approdo felice, di un arrivo a una tappa, nella corsa terrena a un traguardo incerto. E’ un’esistenza sospesa nei mille passaggi nella lunga stagione della maturità. E’ tutto vero o è di un vissuto immaginato? E’ questa la domanda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La memoria dell’acqua

In questa notizia si parla di: memoria - acqua - attesa - situazioni

La mostra "La memoria dell'acqua" all'isola Bisentina del lago di Bolsena - Scopri "La memoria dell'acqua", un'affascinante mostra all’isola Bisentina del Lago di Bolsena dal 28 giugno al 2 novembre.

Malati legati ai letti, in attesa di cure e acqua (di Alessandro Mantovani) Vai su Facebook

VILLAPUTZU, Aumentato il livello d’acqua sul Flumendosa, guado rialzato ancora chiuso.

Bere acqua aiuta memoria, attenzione e concentrazione - È bene ricordare che giovani e bambini sono maggiormente esposti al rischio di disidratazione rispetto agli adulti a causa ... Scrive corriere.it

L'insostenibile memoria dell'acqua - Il Foglio - Ammesso che l'acqua sia in grado di conservare un'impronta delle sostanze con cui è venuta a contatto, questa ipotesi non sarebbe sufficiente a spiegare uno dei capisaldi dell'omeopatia: il ... Segnala ilfoglio.it