Skriniar rimpiange l’Italia | Mi manca ma sono voci

Mentre si avvicina il mercato, le parole di Skriniar accendono i sogni dei tifosi italiani. Dopo aver lasciato l’Inter e il Paris Saint-Germain, il difensore slovacco ha lasciato uno spiraglio aperto a un possibile ritorno in Italia, alimentando speranze e aspettative. Ma quali sono le reali possibilità? La sua voce, tra nostalgia e desiderio di campo, ci ricorda quanto il cuore di un campione possa battere per casa.

Skriniar, a margine della partita dedicata ad Hamsik, ha aperto a un suo eventuale ritorno in Italia. Il difensore, rientrato al Paris Saint-Germain, non continuerà la sua avventura in Francia. FUTURO – Un’ipotesi di mercato che ha fatto sognare i tifosi del Napoli, ma che al momento resta soltanto una suggestione. Milan Skriniar, ex difensore dell’ Inter ora in forza al PSG, ha acceso i riflettori con una dichiarazione a margine della partita di addio al calcio di Marek Hamsik. Intervistato da CalcioNapoli24, lo slovacco ha dichiarato: «Mi piacerebbe giocare con Lobotka, è uno dei miei migliori amici. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Skriniar rimpiange l’Italia: «Mi manca, ma sono voci»

