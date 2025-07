Pescara Jazz dall’8 al 14 luglio

Preparati a vivere un'estate all'insegna del grande jazz con la 53ª edizione di Pescara Jazz, dall’8 al 14 luglio all’Arena del Porto Turistico di Marina di Pescara. Un evento imperdibile che abbina i nomi più celebri del panorama internazionale e italiano a nuove proposte sonore, creando un’esperienza unica per appassionati e neofiti. Non perdere l’occasione di immergerti in un festival che promette emozioni indimenticabili e sonorità sorprendenti.

Alcuni tra i migliori musicisti del panorama jazz italiano e mondiale, uniti a nuove proposte e nuove sonorità all'Arena del Porto Turistico – Marina di Pescara, per la 53ª edizione del Pescara Jazz. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pescara Jazz dall’8 al 14 luglio

VIDEO | Da Bollani a Shablo passando per l’icona Billy Cobham: il Pescara Jazz 2025 si presenta - Dal genio di Bollani all'icona Billy Cobham, il Pescara Jazz 2025 si prepara a incantare con dieci concerti dall'8 al 14 luglio.

