Djokovic | Sinner? Felice di averlo ispirato Rivedo me stesso da quando aveva 13 anni

una volta dimostrato di essere più di un semplice atleta: è un vero esempio di determinazione e passione che continua ad ispirare le nuove generazioni. La sua umiltà e il suo spirito competitivo rafforzano il suo status di leggenda del tennis globale, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti gli appassionati. Novak Djokovic ha ancora molto da dire e da fare nel mondo dello sport, e la sua influenza si sente più viva che mai.

«Ho influenzato Sinner? Sono contento. Ricordo la prima volta che abbiamo palleggiato insieme: aveva 13 anni, o forse 14, e già spaccava la palla». Novak Djokovic, secondo giocatore dopo Roger Federer con almeno 100 partite vinte in due Slam diversi, commenta così le parole dell’attuale numero 1 del mondo che nei giorni scorsi aveva ammesso di essersi ispirato a campione serbo. Djokovic ha ancora. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Djokovic: "Sinner? Felice di averlo ispirato. Rivedo me stesso da quando aveva 13 anni"

