Cos' è il Pumpaj il balletto virale di Djokovic con la figlia Tara

Durante il prestigioso torneo di Wimbledon, Novak Djokovic ha sorpreso tutti con un balletto innovativo: il “Pumpaj”, una versione serba di “Pump It Up”. Accompagnato dalla dolce Tara, sua figlia di 8 anni, il gesto ha conquistato il web, diventando rapidamente virale. Ma qual è il vero significato dietro questa danza? Scopriamo insieme il messaggio speciale che Djokovic ha voluto condividere con il mondo.

A Wimbledon, Novak Djokovic ha introdotto un nuovo balletto celebrativo: il “Pumpaj”, versione serba di “Pump It Up”. Il gesto mimato insieme alla figlia di 8 anni Tara è diventato immediatamente virale. Ecco il suo significato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos'è il Pumpaj, il balletto virale di Djokovic con la figlia Tara

