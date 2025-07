Modena la consigliera del Pd insulta il collega di FdI | Torni nelle fogne

Lo scontro tra politica e passione esplode a Modena, dove in un Consiglio comunale acceso una consigliera del Pd si lascia andare a parole forti nei confronti di un collega di Fdi. La tensione sale alle stelle, rivelando come le divergenze ideologiche possano trasformarsi in attacchi personali. In un clima già caldo, emergono con chiarezza i limiti della dialettica democratica: torniamo a discutere, ma nel rispetto reciproco.

Alta tensione in Consiglio comunale a Modena. Qui giovedì sera si discute e la consigliera del Partito democratico passa in fretta agli insulti. Il destinatario? Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Luca Negrini. Tutti ha inizio quando si parla di un’interrogazione del consigliere di maggioranza Pd Bignardi sulle legittimità o meno dei manifesti pro-life e anti-aborto appesi di recente in città . Negrini al quel punto interviene per criticare i presupposti del documento. È in quel momento che Federica Di Padova commenta le parole dell'esponente di Fratelli d'Italia, con quest'ultimo costretto a interromperla e redarguirla: "Si metta buona". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Modena, la consigliera del Pd insulta il collega di FdI: "Torni nelle fogne"

