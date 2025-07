Firenze torna il festival Meta | il teatro internazionale in scena alla Pergola

Firenze si trasforma ancora una volta nella capitale del teatro internazionale con il ritorno del Festival Meta, un appuntamento imperdibile dedicato all’eccellenza pedagogica e artistica. Dal 7 al 10 luglio, il Teatro della Pergola ospiterà spettacoli, seminari e workshop guidati da maestri di fama mondiale, offrendo a giovani talenti e appassionati un’esperienza unica di confronto e crescita. Un’occasione da non perdere per vivere la magia del palcoscenico in tutta la sua essenza.

Firenze, 7 luglio 2025 - Debutta a Firenze la nona edizione del festival ‘Meta Meeting of European Theatre Academies’, dedicato ai metodi pedagogici del teatro insegnati nelle accademie di tutto il mondo. In scena fino al 10 luglio al teatro della Pergola, una ricca proposta di spettacoli a ingresso libero, seminari, conferenze e workshops guidati da docenti di fama internazionale. Giovani attori, registi e studenti provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi, Belgio, Irlanda, Spagna e Italia porteranno in scena spettacoli in lingua originale, frutto del lavoro creativo delle accademie partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna il festival Meta: il teatro internazionale in scena alla Pergola

