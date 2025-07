Basket femminile | Italia brutta sconfitta con la Slovenia agli Europei Under 18

Una battuta d’arresto amara per il basket femminile italiano agli Europei Under 18 a La Palma: la sconfitta di un solo punto contro la Slovenia lascia l’amaro in bocca e solleva dubbi sulle scelte e sulla tenuta della squadra. La partita, iniziata male e conclusa con un ultimo quarto sottotono, mette in evidenza le sfide da affrontare per il futuro del movimento azzurro. Per le giovani promesse italiane, è il momento di rialzarsi e ripartire più determinate che mai.

Sconfitta che fa male da qualunque punto la si veda per l’Italia agli Europei femminili Under 18 di scena a La Palma. La squadra azzurra perde 53-54 contro la Slovenia al termine di una partita iniziata male e finita tra scelte dubbie di molte parti in causa, comprese le giocatrici, oltre a soli 4 punti realizzati nell’ultimo quarto che non possono starci. 16 i punti di Isabel Hassan da una parte, 18 quelli di Tjasa Turnsek dall’altra. Per le azzurre terzo impegno domani con la Finlandia, poi gli ottavi. Partenza migliore per la Slovenia, trascinata più da Turnsek che da Trantura, ma è comunque 2-7 dopo tre minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia, brutta sconfitta con la Slovenia agli Europei Under 18

