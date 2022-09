Santuario con chiesa rupestre di San Vittore Martire a Brembate: una piacevole scoperta (Di domenica 25 settembre 2022) Il Santuario con la chiesa rupestre di San Vittore Martire è un luogo molto caro ai Brembatesi ma, fino a qualche tempo fa, sconosciuto ai più. La chiesa rupestre denominata “Grotte di San Vittore” è considerata una rara chiesa rupestre di pianura affrescata: un vero gioiello! Negli ultimi anni, il sito è oggetto di studio di vari ricercatori, tra cui, gli studenti dell’Università di Padova – facoltà di archeologia che sono stati ospitati in paese. I referenti del FAI, qualche anno fa, hanno avuto modo di visitarlo e lo hanno ritenuto meritevole di partecipare all’iniziativa “ I Luoghi del Cuore” (VOTA QUI), che ci ha dato la possibilità di dargli maggior visibilità. Così è successo, tanto che nella ... Leggi su bergamonews (Di domenica 25 settembre 2022) Ilcon ladi Sanè un luogo molto caro aisi ma, fino a qualche tempo fa, sconosciuto ai più. Ladenominata “Grotte di San” è considerata una raradi pianura affrescata: un vero gioiello! Negli ultimi anni, il sito è oggetto di studio di vari ricercatori, tra cui, gli studenti dell’Università di Padova – facoltà di archeologia che sono stati ospitati in paese. I referenti del FAI, qualche anno fa, hanno avuto modo di visitarlo e lo hanno ritenuto meritevole di partecipare all’iniziativa “ I Luoghi del Cuore” (VOTA QUI), che ci ha dato la possibilità di dargli maggior visibilità. Così è successo, tanto che nella ...

