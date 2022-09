Perché Non è l’Arena stasera non va in onda: il motivo del cambio di programma (Di domenica 25 settembre 2022) Perché Non è l’Arena stasera, domenica 25 settembre 2022, non va in onda su La7? Il programma di Massimo Giletti non va in onda per lasciare spazio allo Speciale elezioni politiche condotto da Enrico Mentana che seguirà passo dopo passo la notte elettorale con exit poll, pareri e risultati in tempo reale. Ma quando torna Non è l’Arena su La7? Niente panico. Il programma tornerà domenica prossima, 2 ottobre 2022, alle ore 21,15 su La7. Streaming e tv Dove vedere Non è l’Arena in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, non va in onda su La7 questa sera, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), ma tornerà regolarmente la prossima settimana. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite ... Leggi su tpi (Di domenica 25 settembre 2022)Non è, domenica 25 settembre 2022, non va insu La7? Ildi Massimo Giletti non va inper lasciare spazio allo Speciale elezioni politiche condotto da Enrico Mentana che seguirà passo dopo passo la notte elettorale con exit poll, pareri e risultati in tempo reale. Ma quando torna Non èsu La7? Niente panico. Iltornerà domenica prossima, 2 ottobre 2022, alle ore 21,15 su La7. Streaming e tv Dove vedere Non èin diretta tv e live streaming? Il, come detto, non va insu La7 questa sera, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), ma tornerà regolarmente la prossima settimana. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite ...

