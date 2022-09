Midterm: gli Usa vanno verso il voto con le natiche di Trump in primissimo piano (Di domenica 25 settembre 2022) “J.D. is kissing my ass; he wants my endorsement”. Questo ha detto Donald Trump nel corso d’un comizio – uno dei più Trumpiani per la volgarità dei termini e per gli autocelebrativi accenti – da lui tenuto la scorsa domenica a Youngstown, in Ohio. E impossibile – impossibile senza alterare l’accuratezza della cronaca – è tradurre questa sua frase scansando l’uso d’uno di quei termini che, di norma, vanno evitati nel nome della salvaguardia del famoso “pubblico senso del pudore”. Lo giuro: ho provato ogni possibile ed eufemistica variante: chiappe, natiche, sedere, didietro, fondoschiena… mi sono spinto fino al più complesso e poetico “là dove non batte il sole”, passando per tutti i più teneri diminutivi (sederino, popò) appresi nella prima infanzia. Ma a nulla è servito. Perché “culo” è, inevitabilmente, l’unico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) “J.D. is kissing my ass; he wants my endorsement”. Questo ha detto Donaldnel corso d’un comizio – uno dei piùiani per la volgarità dei termini e per gli autocelebrativi accenti – da lui tenuto la scorsa domenica a Youngstown, in Ohio. E impossibile – impossibile senza alterare l’accuratezza della cronaca – è tradurre questa sua frase scansando l’uso d’uno di quei termini che, di norma,evitati nel nome della salvaguardia del famoso “pubblico senso del pudore”. Lo giuro: ho provato ogni possibile ed eufemistica variante: chiappe,, sedere, didietro, fondoschiena… mi sono spinto fino al più complesso e poetico “là dove non batte il sole”, passando per tutti i più teneri diminutivi (sederino, popò) appresi nella prima infanzia. Ma a nulla è servito. Perché “culo” è, inevitabilmente, l’unico ...

