LIVE Moto2, GP Giappone 2022 in DIRETTA: vince Ai Ogura davanti a Fernandez! Cadono Canet e Vietti, discorso a due per il titolo

7.15 Anche oggi ci siamo divertiti, una costante per la Moto2 di quest'anno; per il titolo è ancora tutto in bilico. Le cadute, però, di Celestino Vietti e Aron Canet hanno chiarito una volta per tutte che, fino alla fine, sarà una lotta a due tra Auguto Fernandez e Ai Ogura. Per oggi è tutto; grazie per aver seguito con noi il Gran Premio del Giappone 2022; un augurio di una buona domenica e di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. 

7.12 Il podio, formato da Ai Ogura, Augusto Fernandez e Alonso Lopez, rispecchia perfettamente i valori in pista oggi sul circuito di Motegi; tre rimonte pazzesche (partivano rispettivamente tredicesimo, undicesimo e dodicesimo)

