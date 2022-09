LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: scattano Evenepoel e Lutsenko, Rota prova ad agganciarsi (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.02 Rota e Schmid non hanno però il passo di Evenepoel e Lutsenko. 30 chilometri al traguardo! 8.01 E attenzione, perché ci sono due corridori che si sono sganciati per riprendere Evenepoel e Lutsenko: si tratta di Mauro Schmid e del nostro Lorenzo Rota! 7.59 Mancano DUE GIRI all’arrivo, ed Evenepoel e Lutsenko hanno un’ottantina di metri di vantaggio! Gruppo che transita a due minuti sul traguardo. 7.58 Evenepoel! ANCORA! Scatto del belga vicino al traguardo, gli si mette alle spalle Lutsenko e i due provano ad avvantaggiarsi! Battistella si ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 8.02e Schmid non hanno però il passo di. 30 chilometri al traguardo! 8.01 E attenzione, perché ci sono due corridori che si sono sganciati per riprendere: si tratta di Mauro Schmid e del nostro Lorenzo! 7.59 Mancano DUE GIRI all’arrivo, edhanno un’ottantina di metri di vantaggio! Gruppo che transita a due minuti sul traguardo. 7.58! ANCORA! Scatto del belga vicino al traguardo, gli si mette alle spallee i dueno ad avvantaggiarsi! Battistella si ...

