Iran | durante le proteste un' altra ventenne uccisa in strada

- Voleva vivere con la testa libera, voleva protestare per la morte di un'altra ragazza, Mahsa Amini, 22 anni, morta anche lei la settimana scorsa mentre era nelle mani della polizia morale ......di proteste di piazza che stanno causando disordini in. Amini stava viaggiando con i suoi genitori verso Teheran per andare a visitare alcuni parenti che vivono nella Capitale quando,un ...Hadis Najafi, 20 anni, è stata raggiunta da una raffica di proiettili. Il governo iraniano: "Tv in inglese istigano a rivolte" e il ministero degli Affari Esteri convoca l'ambasciatore britannico ...Un video di spalle che la ritraeva mentre si legava i capelli biondi prima di affrontare la polizia. Con il suo gesto Hadis Najafi era diventata uno dei simboli delle proteste in Iran contro il govern ...